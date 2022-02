Meteo Liguria: arriva la perturbazione di San Valentino, qualche pioggia anche nel weekend

Torna la pioggia sull'Italia: l'inverno batte un colpo dopo un lungo letargo. Qualche piovasco è atteso tra venerdì 11 febbraio e il weekend seguente, poi una perturbazione atlantica, che riporterà le tanto attese piogge al Nord e rovesci successivamente al Centrosud. Neve a quote molto basse al Nord.

"Dopo un lungo dominio che ha caratterizzato gran parte di questo anomalo inverno, l'anticiclone, che per ora ha concesso al più qualche passaggio freddo su Adriatiche e Sud, si ritirerà finalmente in Atlantico, consentendo l'arrivo di una sostanziosa perturbazione atlantica". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

"Torneranno così le tanto agognate piogge al Nord proprio nel giorno di San Valentino - prosegue Ferrara -, con precipitazioni a tratti anche abbondanti inizialmente sul Nordovest, in successiva estensione al Nordest. Piogge e rovesci avanzeranno contestualmente sul medio versante tirrenico, per poi interessare in modo sparso anche il resto d'Italia entro martedì 15. Il tutto accompagnato da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Ponente, poi di Maestrale e Tramontana".

"Al Nord inoltre l'aria sarà sufficientemente fredda da favorire nevicate a quote basse su tutte le Alpi, ma fino in collina sul Nordovest - prosegue Ferrara - non esclusi fiocchi a tratti anche in pianura tra basso Piemonte, sudovest Lombardia e sull'entroterra ligure. Neve anche sull'Appennino in calo fin sotto gli 800-1000m entro martedì".

"Si tratterà tuttavia di un episodio fine a sé stesso, che da solo non risolverà certamente il deficit idrico di cui soffre soprattutto il Nord, per quanto il suo contributo sarà provvidenziale - aggiunge Ferrara - dopo il passaggio di questa perturbazione infatti l'alta pressione tornerà probabilmente con prepotenza sulla scena italiana, con ultime piogge mercoledì e poi stabilità per tutti".

"Prima del passaggio della perturbazione di San Valentino, c'è comunque da segnalare già una maggiore vivacità meteorologica tra venerdì e il weekend, con spiccata variabilità e qualche pioggia sparsa. Le precipitazioni risulteranno comunque assai occasionali e in genere di debole intensità, seguite dall'ingresso di aria decisamente più fredda, in particolare al Nord dove le temperature saranno in netto calo da sabato", concludono da 3bmeteo.