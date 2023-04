Meteo Liguria, in arrivo piogge intense

Piogge in arrivo sulla Liguria, come spiega Davide Sironi di 3bmeteo.com. In queste ore e nel corso di mercoledì continueranno ad affluire correnti miti e umide dai quadranti meridionali, che manterranno condizioni di tempo grigio e uggioso, con a tratti qualche pioviggine. Giovedì è invece confermato un netto cambiamento del tempo, per il transito di una veloce perturbazione atlantica.

Tra notte e mattino forte instabilità atmosferica con acquazzoni e temporali, che interesseranno in particolare la provincia di Genova, scaricando piogge intense soprattutto sull'entroterra dove localmente potranno accumularsi 50-80mm di precipitazioni in poche ore. La quota neve, tra l'altro, calerà repentinamente portandosi in poche ore da 2.000 metri a 700-1000 metri di altitudine.

Nel pomeriggio il fronte si allontanerà verso levante, favorendo un generale miglioramento ma anche l'ingresso di fredde e intese correnti di Maestrale e Tramontana con raffiche di vento che toccheranno i 60-70km/h tra savonese e genovese; sull'imperiese potranno tuttavia verificarsi dei locali acquazzoni in discesa dalle Alpi Liguri.

Venerdì torneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato con aria limpida nella prima parte del giorno, grazie a residue correnti di tramontana: farà freddo con minime tra 5 e 10 gradi in riviera ma valori anche vicino allo zero nelle valli interne riparate dal vento.

Tendenza per il weekend, che vedrà il ritorno di variabilità nella giornata di sabato con qualche veloce piovasco di passaggio, andrà meglio domenica con spazi soleggiati più ampi.