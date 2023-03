Meteo Liguria: toccati i 20 gradi, le previsioni per il weekend

Che fine settimana sarà dal punto di vista del meteo sulla Liguria? La risposta nel bollettino di Arpal, pubblicato nella mattinata di venerdì 10 marzo 2023. Nelle ultime ore deboli precipitazioni hanno interessato la parte orientale della regione (cumulata sulle 12 ore di 6 millimetri alla Diga di Giacopiane). Il mare, alla boa di Capo Mele, è tra mosso e molto mosso con temperatura dell'acqua di 13.7 gradi.

Nella notte solo Colle di Nava (Pornassio, Imperia) è scesa, seppur di poco, sotto lo zero con -0.1; alle ore 11 la rete Omirl segnala, come valore massimo fin qui raggiunto, 20.0 a Ventimiglia (Imperia) e Ellera Foglietto (Albisola Superiore, Savona), anche per locali effetti favonici.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 10 marzo 2023

Aumento della ventilazione dai quadranti settentrionali con intensità fino a forte su BCE, da ovest/sud-ovest su AC. Possibili raffiche fino 60-70 km/h. Moto ondoso in aumento fino ad agitato con possibili mareggiate inizialmente su A e dal pomeriggio su BC per onda da sud-ovest (periodo 8-9 secondi).

Previsioni meteo di Arpal per sabato 11 marzo 2023

Nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale con venti localmente forti su BD dal pomeriggio/sera. Possibili raffiche fino 50-60 km/h. Mare ancora agitato in mattinata con possibili mareggiate per onda da sud-ovest su ABC (periodo 9-10 secondi), moto ondoso in calo dal pomeriggio a partire da Ponente.

Previsioni meteo di Arpal per domenica 12 marzo 2023

Fino al mattino venti localmente forti settentrionali con possibili raffiche fino 50- 60 km/h su AB. Attenuazione nel corso della mattinata.

La suddivisione in zone del territorio regionale