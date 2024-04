Meteo Liguria: avviso per vento di burrasca forte, possibili anche grandine e trombe d'aria

Come anticipato, tra martedì e mercoledì l'alta pressione s'indebolisce e la Liguria sarà interessata dal transito di una perturbazione. Arpal non ha emesso allerta per le piogge, ma un avviso per vento di burrasca forte per la giornata di mercoledì 10 aprile 2024. A Genova entrano in vigore le ordinanze numenro 09/2016 e 60/2016, che prevedono divieto di transito sulla sopraelevata a veicoli a due ruote, telonati e furgonati e chiusura al pubblico di giardini, parchi e cimiteri.

Previsioni meteo Liguria martedì 9 aprile 2024

Dalle ore centrali precipitazioni diffuse in estensione da AD verso BCE. Dalla tarda serata le piogge potranno essere accompagnate da fenomeni temporaleschi anche forti su ABD con possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le norme di autoprotezione. Dalla serata venti localmente forti e rafficati (50-60 km/h) da Nordest sui crinali di ABD e agli sbocchi delle valli esposte di AB.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 aprile 2024

Nelle prime ore della mattina possibili temporali anche a carattere grandinigeno su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, fulmini e piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le norme di autoprotezione. Venti da Nordovest di burrasca forte con raffiche oltre i 100 km/h su crinali e sbocchi delle valli di AB; di burrasca su D (60-75 km/h); forti e localmente rafficati (50-60 km/h) su CE. Mare molto mosso per onda lunga di Libeccio a Levante.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 aprile 2024

Venti ancora fino a forti su tutte le zone, in attenuazione dalla sera.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp