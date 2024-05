Meteo Liguria, le previsioni per il weekend

Dopo una notte di pioggia si avvicina il primo weekend di giugno, un fine settimana che dovrebbe essere all'insegna del bel tempo, con qualche nuvola sparsa sulla costa e possibili piogge nell'interno. Le previsioni degli esperti di 3BMeteo per sabato 1 e domenica 2 giugno 2024.

Previsioni meteo Liguria venerdì 31 maggio 2024

A Genova giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, temperature comprese tra i 16 e i 24°C. Sul resto della Liguria, a ponente sulla costa mattinata con cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, situazione simile anche a levante. Sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera.

Previsioni meteo Liguria sabato 1 giugno 2024

A Genova, sulla costa di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, temperature comprese tra la mimima di 16 e la massima di 22°C. Situazione simile a ponente, dove però è previsto qualche addensamento serale.

Previsioni meteo Liguria domenica 2 giugno 2024

A Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature comprese tra i 16 e i 24°C. Sul resto della Liguria: sulla costa a ponente qualche addensamento serale dopo una giornata tra sole e nuvole, a levante nubi alternate a schiarite. Diversa la situazione nell'interno: sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

