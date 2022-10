Meteo Liguria: la svolta d'inizio novembre, in arrivo pioggia e calo termico

L'anticiclone africano continua a interessare gran parte d'Europa. Anche Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sperimentano un clima davvero fuori stagione con temperature massime che sfiorano i 25 gradi in pianura e temperature come d'estate in montagna. L'anticiclone, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, verrà disturbato durante i primi giorni di novembre per l'arrivo di correnti atlantiche, che porteranno un aumento della nuvolosità, un calo delle temperature (che in ogni caso rimarranno su valori superiori alle medie stagionali) e la possibilità di qualche pioggia.

Previsioni meteo Liguria lunedì 31 ottobre 2022

Anche la giornata di Halloween trascorrerà all'insegna della stabilità atmosferica. Qualche velatura in più in transito ma in un contesto sempre in prevalenza soleggiato. Possibili nubi basse in aumento sulla Liguria. Mitezza a tutte la quote con valori ben superiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo Liguria martedì 1 novembre 2022

Festa di Ognissanti caratterizzata da nuvolosità in aumento su tutte le regioni associata a qualche debole piovasco. Fenomeni localmente più intensi sulla Liguria. Il contesto climatico rimane sempre molto mite a tutte le quote, con valori diurni intorno o di poco inferiori ai 20 gradi in pianura. Venti deboli.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 2 novembre 2022

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sulle Alpi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata. Formazione di nebbie in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.150 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 3 novembre 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 4 novembre 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un miglioramento con schiarite serali. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a agitato.