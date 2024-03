La Regione presenterà nei prossimi giorni a Milano la stagione turistica

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha trasmesso un messaggio sui social per rivolgere i propri auguri di Pasqua ai cittadini liguri. E annuncia che nei prossimi giorni presenterà a Milano la stagione turistica: "Voglio rivolgere i miei auguri soprattutto a chi sta lavorando, in particolare nei nostri ospedali e nei pronto soccorso, alle forze di sicurezza del Paese, in questo momento non facile in Europa e nel mondo. Auguri anche a chi lavora negli alberghi, nei bar, nei ristoranti, nelle attività commerciali, alla vigilia di una stagione turistica che siamo certi sarà ricca di soddisfazioni".

Riflettendo sulla Pasqua 2023, "l’anno scorso i numeri hanno premiato il nostro territorio grazie anche alla straordinaria qualità offerta da chi lavora nel settore e noi ci impegneremo a fare in modo che anche quest’anno i turisti siano molti, con positive ricadute in termini di ricchezza del territorio e delle imprese e di opportunità di lavoro". Sempre sul fronte del turismo, nei prossimi giorni la Regione presenterà a Milano la stagione turistica, dalla Pasqua per proseguire con i ponti di primavera del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno e poi arrivando all'estate.

“In questi primi mesi del 2024 – ricorda il presidente Toti - abbiamo cercato di dare una mano alle famiglie liguri, dagli asili nido gratis ai treni scontati o gratuiti e così via. Voglio augurare davvero a tutti i cittadini una giornata di Pasqua ricca di serenità, da trascorrere magari conoscendo meglio qualcuno dei nostri borghi nell’entroterra o le nostre spiagge premiate con le Bandiere e Blu e soprattutto assaporando gli ottimi prodotti della tradizione ligure”.