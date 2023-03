Messa in sicurezza del rio Fegino: 14,5 milioni per 3 anni e mezzo di lavori

A che punto sono i lavori di messa in sicurezza del rio Fegino, arrivati al terzo lotto? A chiederlo in aula rossa è stato il consigliere Alessio Bevilacqua della Lega.

"Nel corso del precedente mandato amministrativo - ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi - è stato fatto uno sforzo per trovare le risorse necessarie al completamento dell’intervento sul rio Fegino, suddiviso in vari lotti. Sono stati ottenuti 14,5 milioni di finanziamenti e il 15 febbraio è stato consegnato il progetto definitivo. Attualmente il progetto è in Via regionale e a seconda degli esiti andrà in conferenza dei servizi. L’iter progettuale sarà di circa 5-6 mesi e poi sarà appaltato. È un’opera molto importante per la messa in sicurezza del territorio da un punto di vista idrogeologico e siamo consapevoli che un cantiere, della durata di circa 3 anni e mezzo, potrà portare disagio nella zona".

In questo momento l'amministrazione è intenta a valutare la mitigazione dell’impatto del cantiere, cercando delle soluzioni, anche perché inizialmente si prevedevano cinque mesi di chiusura totale della strada limitrofa, ipotesi che il Comune vuole scongiurare.

L’iter in ogni caso procede, dialogando con gli uffici della Mobilità: il tema potrà essere affrontato anche in apposita commissione consiliare per trovare soluzioni viabilistiche.