Inaugura Don’Cola alla Meridiana: assunte 10 persone, nuova 'luce' sul centro storico

Dopo l’annuncio di quest’estate, il bar e bistrot “Don’Cola Siciliano di Nascita” ha ufficialmente inaugurato, durante la serata di venerdì 15 dicembre 2023, in piazza della Meridiana, nel cuore della vita culturale e artistica genovese.

Con la sua quinta apertura – dopo via Cesarea, Chiavari, Cogoleto e Milano – Don'Cola porta una ventata di novità, gusto e opportunità lavorative in centro storico. Per il nuovo store sono infatti stati assunti dieci nuovi dipendenti, che verranno formati attraverso percorsi specializzati e masterclass e che andranno ad aggiungersi alla squadra Don’Cola già composta da trenta persone.

All’ampia offerta siciliana dedicata a colazione, pranzo, aperitivi e cene – come cornetti, arancini, frittini siciliani, panelle, bruschette, caponata, casarecce al pistacchio, busiate alla trapanese, taglieri di salumi e formaggi siciliani – si aggiunge una bottega di prodotti sia siciliani che liguri. Tra i nuovi scaffali blu lo sguardo incontra confetture di fichi d’india, gelsi o more di rovo, paté di pomodori secchi o di melanzane, la “mendurella” (crema di mandorla) e la crema di pistacchio, ma anche una ricca carta di vini del territorio ligure.

“Siamo entusiasti di offrire un luogo in centro storico per deliziare le mattine con i nostri cornetti siciliani farciti al momento, ma soprattutto un’oasi dove concedersi un momento di relax, una pausa dal lavoro, o dove i turisti potranno fermarsi dopo aver scoperto le bellezze della città – racconta il proprietario di Don’Cola, Fortunato di Marco - L’inaugurazione di questo nuovo spazio segna un capitolo emozionante nella nostra storia e siamo entusiasti di condividere questa esperienza con tutti voi. Ci auguriamo di continuare a far arricriare gli avventori del centro storico con la nostra amata cucina siciliana”.