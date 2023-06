Mercato di via Isonzo aggiudicato a un consorzio, a breve il via ai lavori

L'ultimo argomento trattato nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 20 giugno 2023 è stata l'interpellanza 55: 'Approfondimenti Bando Comunale Mercato di via Isonzo'. Atto presentato dal consigliere di Liguria al Centro Nicholas Gandolfo.

"Premesso che - si legge nell'atto - negli ultimi anni il mercato presente in via Isonzo a Sturla ha visto ridursi sempre più i banchi attivi al suo interno e tenuto conto che l'edificio, che era stato riqualificato con una ristrutturazione nel 2017, è stato inserito dalla Sovrintendenza fra gli edifici importanti relativi all'epoca 1920-1950", s'interpella il sindaco e la Giunta: "Al fine di conoscere: 1) l'esito del Bando e chi si è aggiudicato la concessione dell'immobile; 2) un'inizio dei lavori per una riqualificazione del mercato e il periodo temporale per la conclusione dei lavori stessi; 3) come saranno previste le rimodulazioni delle postazioni all'interno del mercato e al suo esterno e con quali servizi saranno erogati".

Ha risposto l'assessore Paola Bordilli: "Grazie al consigliere Gandolfo che con quest'interpellanza ha posto l'accento su questo mercato del levante cittadino. Confermo - ha spiegato Bordilli - che c'è stato un bando comunale che ha visto l'aggiudicazione da parte del Consorzio La Grande Spesa, società consortile specializzata in mercati".

"Stiamo lavorando in forte sinergia con la parte mercati di Confcommercio e prevediamo l'inizio dei lavori per i primi di luglio. Il mercato - conclude l'assessore - sarà tra le prime realtà toccate dalla ristrutturazione tra i primi sia per la parte coperta che per la parte scoperta per far si che ci possa essere una riqualificazione urbana e una vivibilità maggiore del levante cittadino".