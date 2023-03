Mercato Campasso, lavori di rigenerazione completati entro fine anno: il cronoprogramma

I lavori di riqualificazione dell'ex mercato ovoavicolo del Campasso saranno terminati entro la fine dell'anno e nel quartiere sorgeranno palestra, un edificio commerciale, una scuola e un campo da calcio: ad annunciarlo il vicesindaco Pietro Piciocchi in consiglio comunale.

A sollevare l'argomento, la consigliera del Pd Monica Russo: "L'investimento iniziale per i lavori - ricorda - risale ad anni fa, con il bando delle periferie. Ci aspettavamo che il progetto avesse tempi di realizzazione più rapidi, ma da sopralluoghi effettuati all'esterno sembra che ci siano ritardi. È una zona di cantieri e progetti, a che punto siamo con i lavori? Qual è il cronoprogramma?"

Il cantiere è stato definito da Piciocchi come molto complicato: "Ha subito più di una variante a seguito di imprevisti che ne hanno rallentato l'andamento. Riponiamo molte aspettative in questa riqualificazione a cui si vanno ad aggiungere altri interventi di rigenerazione urbana: questo progetto prevede quattro parti: un edificio palestra, uno commerciale, uno scolastico e un campo di calcio sulla copertura di uno di questi edifici. Per quanto riguarda la palestra sono state richieste diverse riprogettazioni, ed è stata infine ottenuta l'autorizzazione della Soprintendenza per la sostituzione dei serramenti: prevediamo il suo completamento entro il primo semestre del 2023, così come anche l'edificio commerciale".

Per quanto riguarda scuola e campo, invece, "sono in corso opere strutturali e il completamento è previsto per il secondo semestre del 2023". Dunque, il completamento dell'opera intera è previsto entro la fine di quest'anno.