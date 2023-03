Ex mercato di via Bologna, il Comune conta di finire i lavori entro l'estate

Qual è il punto della situazione sui lavori dell'ex mercato di via Bologna, spazio inutilizzato da oltre dieci anni? A chiederlo, in consiglio comunale, Monica Russo (Pd). Durante la discussione, l'assessore Matteo Campora ha chiarito che il Comune conta di terminare i lavori entro l'estate.

"Il nostro obiettivo - spiega Campora - è di aprire a ottobre il centro del riuso. Un’iniziativa sicuramente positiva per il quartiere pensata come luogo di aggregazione. In questi mesi attiveremo un percorso partecipativo, anche attraverso incontri in loco con cittadini e associazioni per destinare gli spazi".

È già in essere una collaborazione con il dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova e Amiu, con lo scopo di far nascere un hub del riciclo, una factory di idee e innovazione sull’economia circolare dove sarà possibile svolgere diverse attività: "Ci saranno attività di design applicate al riuso, atelier e laboratori creativi per bambini, co-working green e uno sportello informativo sulla raccolta differenziata. Lo spazio esterno, ormai aperto da un anno, è stato pensato in quest’ottica del riuso e pavimentato grazie al Giardino di Betty, associazione che recupera la gomma dalle scarpe da ginnastica usate" conclude Campora.