Mercati comunali, 300mila euro per lavori di manutenzione straordinaria

Giovedì 22 aprile 2021 la Giunta comunale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, manutenzioni e politiche di sviluppo per le vallate Pietro Piciocchi, ha approvato il progetto definitivo relativo all'accordo quadro, che prevede la realizzazione di interventi urgenti e non programmabili di manutenzione straordinaria presso i mercati comunali.

Sono previsti interventi per un importo complessivo di Quadro Economico di 300mila euro, risorse che erano già state inserite nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023.

Trattandosi di un accordo quadro e quindi di interventi urgenti e non prevedibili, i lavori da effettuare non sono stati ancora stabiliti e saranno via via individuati sulla base delle priorità e delle particolari esigenze individuate e stabilite dall'Amministrazione.

Si tratta di varie tipologie di interventi, che vanno dal rifacimento delle coperture al ripristino degli interni, dall'adeguamento alle normative antincendio a piccoli lavori di manutenzione.

Per esempio, il precedente accordo quadro ha consentito di ristrutturare e riqualificare i mercati di Oregina (rifacimento delle coperture, ripristino facciate e rinfrescamento degli interni), via Isonzo (impermeabilizzazione coperture ed esecuzione opere ai fini della prevenzione incendi) e Certosa (rifacimento delle coperture, dotazione di servizi igienici, adeguamento di serramenti e bussole d'ingresso alle normative antincendio). Inoltre, sempre nell'ambito dello stesso accordo quadro, sono stati eseguiti piccoli lavori di manutenzione sulle coperture del mercato ittico di Cà de Pitta, in piazzale Bligny.

Un ulteriore accordo quadro in via di esaurimento ha consentito, tra le altre cose, di rifare ex novo la copertura del mercato di piazza Dinegro (eseguendo contestualmente alcuni adeguamenti interni) oltre agli intonaci interni del locale autorimessa del mercato ittico.

«Fin dal primo giorno la nostra Amministrazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici, manutenzioni e politiche di sviluppo Pietro Piciocchi - ha posto al centro della propria attenzione i mercati comunali, mettendo in campo una strategia volta al recupero e alla valorizzazione di luoghi che rappresentano una fonte importante di posti di lavoro e di ricchezza per la comunità. L'accordo quadro è uno strumento flessibile che ci consentirà di intervenire rapidamente e in modo mirato e funzionale alle particolari necessità che emergeranno dal territorio. Voglio ringraziare l'assessore Bordilli per l'impegno e il lavoro portati avanti ogni giorno per aiutare gli operatori a lavorare nelle migliori condizioni possibili e consentire ai genovesi di frequentare in modo sicuro i mercati dei vari quartieri».