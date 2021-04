Ruba 150 euro di alcolici al supermercato, denunciato

Aveva studiato il furto in modo da cercare di farla franca e di non farsi scoprire. Ma le sue mosse non sono passate inosservate agli addetti alla vigilanza.

Nel pomeriggio di giovedì 8 aprile 2021 l'uomo, un quarantenne di origini marocchine, è entrato alla Coop di via Merano a Sestri e ha prelevato dagli scaffali diverse bottiglie di alcolici e le ha messe dentro una busta di plastica, che ha poi coperto con un asciugamano.

Dopodiché si è recato ai tornelli di ingresso e, cercando di non farsi notare, ha adagiato il sacchetto a terra in modo da poterlo recuperare all'uscita. È andato poi al reparto bibite dove ha preso due bottigliette d'acqua, ha pagato ed è uscito dal supermercato per rientrare qualche secondo dopo e reimpossessarsi della borsa contenente i liquori.

Le sue manovre però sono state notate dall'addetto alla vigilanza, che ha fermato il ladro e chiamato subito la polizia. Gli agenti hanno verificato l'interno del sacchetto, trovandovi 17 bottiglie di superacolici e birra per un valore totale di 150 euro circa. Il quarantenne è stato denunciato per tentato furto aggravato.