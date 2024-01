Mense scolastiche, incontro in Comune: "Continuità occupazionale, vicini alla soluzione"

Nella mattinata di giovedì 11 gennaio 2024 si è svolto, negli uffici dell’assessorato al lavoro e sviluppo economico, l’incontro con i rappresentanti dei lavoratori e le imprese della ristorazione scolastica. Al centro del dialogo le assunzioni di circa 40 lavoratori, impiegati in subappalto in particolare nei settori lavastoviglie e trasporto dei pasti somministrati.

Gli assessori al lavoro e sviluppo economico Mario Mascia e alle politiche dell’istruzione Marta Brusoni dichiarano: "È stato un incontro positivo che verrà riaggiornato lunedì quando saranno definite le soluzioni tecniche che mettano nero su bianco le garanzie di continuità occupazionale a tutela dei lavoratori e del servizio alle famiglie".

."L’offerta contenuta nel bando messo a punto dal Comune di Genova parla chiaro - sottolinea l’assessore Mascia - la clausola della continuità occupazionale è ben specificata e rappresenta una conditio sine qua non per l’aggiudicazione dei lotti dell’appalto. Pertanto, grazie al confronto di cui ci siamo fatti parte attiva, siamo arrivati a un impegno condiviso, da parte di imprese aggiudicatarie e rappresentanti dei lavoratori, per una soluzione tecnica, che sarà esplicitata nel prossimo incontro e con cui verrà formalizzato l’inserimento di un allegato a garanzia dei diritti dei lavoratori e della sostenibilità dell’organizzazione del lavoro da parte dell’aggiudicatario del lotto, nel pieno rispetto delle clausole del capitolato del bando di offerta per la somministrazione del servizio".