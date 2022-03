Incendio nei boschi di Mele, vigili del fuoco e volontari in azione

Vigili del fuoco in azione dalla tarda mattinata di lunedì 21 marzo 2022 per un incendio boschivo che si è sviluppato in località Giutte, nel comune di Mele.

Presenti sul posto due squadre di terra e l'elicottero dei pompieri, con loro anche i volontari dell'antincendio boschivo, non è escluso, inoltre, l'intervento dei canadair.

L'incendio è infatti ancora in atto nel primo pomeriggio e secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco le operazioni di spegnimento potrebbero prolungarsi anche a causa del vento. Fortunatamente, però, le fiamme non minacciano abitazioni.

In arrivo anche altre squadre di volontari, riferisce il coordinamento volontari Protezione Civile della provincia di Genova, per completare le operazioni di contenimento e controllo del rogo.