Acquasanta, colpo in villetta: ladri messi in fuga dai vicini

Ancora allarme per furti in appartamento nel periodo di Ferragosto, quello maggiormente a rischio per le tante famiglie in ferie.

Domenica pomeriggio i ladri sono entrata in una villetta di Acquasanta, frazione di Mele, e soltanto l’intervento dei vicini dei padroni di casa li ha messi in fuga.

L’allarme è scattato intorno a metà pomeriggio, quando alcuni residenti hanno notato movimenti sospetti nella villetta. Si sono quindi avvicinati per verificare la situazione, mettendo in fuga i ladri: «Si tratta di due maschi di giovane età, uno biondo, su auto bianca», fa sapere il Comune di Mele.

«Nel caso chiamate immediatamente 112», avvisa ancora il Comune.