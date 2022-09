Auto parcheggia davanti all'ambulanza, bloccandola

Un'auto parcheggiata di fronte all'ambulanza, ferma nel suo posto riservato, bloccandone eventuali interventi: questo è quanto successo a Mele oggi, giovedì 29 settembre.

Sul caso è intervenuta l'amministrazione comunale con un duro post su Facebook per stigmatizzare l'accaduto e anche per avvisare la cittadinanza, esortandola a non posteggiare in quel modo.

Con una comunicazione urgente, mostrando una foto, il Comune ha scritto che "si invita cortesemente la cittadinanza a non parcheggiare l'auto davanti ai mezzi della pubblica assistenza Croce Verde di Mele adibiti al servizio 118 (pronto intervento) e sanitari urgenti".