Danneggia la stazione con un attrezzo da muratore, arrestato

Ha danneggiato le porte della stazione ferroviaria di Mele con un attrezzo da muratore. Fermato dai carabinieri, ha opposto resistenza. Per questo un algerino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e invasione di edifici pubblici.

In manette anche un 50enne genovese, con pregiudizi di polizia, arrestato in seguito a ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria locale, poiché condannato a scontare oltre un anno di reclusione per reati contro il patrimonio.

I due fermi sono avvenuti nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati, disposto dal comando provinciale di Genova dei carabinieri.