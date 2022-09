Droga, occupano casa di un’anziana per spacciare: arrestati dai carabinieri

Anziana "prigioniera", in casa propria, di due pusher stranieri, che la trasformano in base per lo spaccio.

Il fatto si è verificato nel comune di Mele. La signora, dopo la spiacevole scoperta, si è rivolta ai carabinieri di Arenzano.

I militari dopo un'attività d'indagine hanno fatto irruzione la scorsa notte nell'abitazione dove hanno trovato i due, di 30 e 34 anni, in possesso di 18 grammi di cocaina.

Arrestati, sono stati processati per direttissima questa mattina.