Facoltà di Medicina, aule chiuse per caduta calcinacci

Diversi pezzi di cartongesso sono crollati oggi, lunedì 15 novembre, dal soffitto del Polo didattico biomedico (ex Saiwa) della Facoltà di Medicina in corso Gastaldi 161.

Fortunatamente nessuno è stato colpito dai calcinacci ma secondo gli studenti non sarebbe la prima volta che accade; per questo hanno scritto una lettera indirizzata al rettore dell'Università di Genova denunciando l'incidente e chiedendo maggiore manutenzione per la loro sicurezza.

Sull'episodio Unige risponde: "C’è stata un’infiltrazione da una canalina nel controsoffitto", probabilmente dovuta alla bomba d'acqua caduta sulla città sabato scorso. "L’infiltrazione ha causato la rottura di parte di alcuni pannelli di rivestimento ma i servizi tecnici sono prontamente intervenuti, controllando la situazione, 'saggiando' anche i pannelli apparentemente non intaccati e riparando la perdita. Gli studenti sono stati tenuti fuori per ovvi motivi di sicurezza ma domani saranno regolarmente a lezione".

Dopo l'intervento dei tecnici, dunque, le aule sono state riaperte giusto in tempo per l'avvitività didattica in programma per domani, martedì 16 novembre.