Nuovi medici a Genova ma non solo, l'elenco completo

Con determinazione dirigenziale 2119 del 26 ottobre 2022 'Incarichi vacanti di Continuità Assistenziale - Approvazione graduatorie definitive' Asl3 ha approvato in via definitiva le graduatorie per l'assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale rimasti (appunto ndr.) vacanti in esito alle precedenti procedure di assegnazione.

In sostanza tra dicembre 2022 e gennaio 2023 a Genova si apprestano a diventare operativi 35 nuovi medici. Ma è tutto il territorio ligure a beneficiare della determinazione dirigenziale. Oltre a Genova figurano Camogli, Recco, Serra Riccò, Sestri Levante, Chiavari e il Tigullio in genere.

Cliccando qui (è un file pdf ndr.) è possibile consultare la graduatoria. Poi per sapere dove riceve un determinato medico, basta andare sull'anagrafe sanitaria, compilare i campi richiesti e subito si vedono orari e disponibilità.

Al di là di Genova, dove la carenza di medici si sente, ma meno che in altre zone, in graduatoria, per esempio, c'è anche un professionista che copre l'area di Montoggio e soprattutto Montebruno, in val Trebbia, che più di altre lamenta la mancanza di medici.