La medaglia Città di Genova agli eredi del professor Fiorenzo Toso

Un riconoscimento per ricordare il grande contributo del professor Fiorenzo Toso - scomparso lo scorso settembre - alla cultura della nostra città: così il consiglio comunale ha approvato all'unanimità una mozione che propone di conferire agli eredi del linguista la medaglia Città di Genova.

L'idea è venuta a Federico Barbieri e Lorenzo Pasi di Genova Domani: "Oggi vogliamo onorare la memoria di una persona saggia e concreta - dice Barbieri - ordinario di glottologia linguistica presso il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell'Università di Sassari. Arenzanese di nascita ma pur genovese di spirito e di fatto riconosciamo attraverso le azioni intraprese durante la sua carriera di accademico una vera e sincera passione nei rispetti della professione da lui ogni giorno onorata, quella del professore e del ricercatore universitario su un tema come quello della lingua, spesso al centro di ampi dibattiti identitari, nazionalisti, populisti e persino folkloristici. Il professore allargò il dibattito sulla lingua genovese, perchè di lingua si debba parlare e non di dialetto, e le sue declinazioni in ambito non solo Mediterraneo come dimostrano le cittadinanze onorarie ricevute da Carloforte e Calasetta, ma globale, arrivando a rappresentare il concetto di genovesità anche nelle Americhe".

Barbieri ricorda il volume di Toso su cui ha studiato all'università, "Frammenti d'Europa": "Capii subito di trovarmi di fronte a un uomo brillante, dall'arguzia tipica di chi non è solito accettare narrazioni ma pretende, attraverso la ricerca, di scoprire cause, effetti e dinamiche che possano risolvere i dubbi che la scienza, anche quella linguistica, giustamente pone".

Insomma, "Genova e la Liguria hanno perso un patrimonio di immenso valore che difficilmente riusciremo nell'immediato a colmare, monito di impegno e incoraggiamento per iniziative culturali e dibattiti legati alla tradizione della lingua genovese e dei suoi dialetti".

Barbieri ha proposto la consegna della medaglia in occasione della prossima Festa della Bandiera.

Nel dibattito è intervenuta anche la consigliera Pd Rita Bruzzone: "Toso era un grande uomo di cultura, un grande professore e intellettuale. I suoi figli sono ragazzi altrettanto in gamba quanto lo erano lui e la moglie, purtroppo mancata anch'essa per la stessa patologia, insegnava al liceo scientifico Lanfranconi e viene ricordata anche lei per la sua grande competenza. La genovesità si è espressa ai massimi livelli con un grande studioso e una persona per bene".

Alla fine hanno preso la parola le assessore Marta Brusoni e Paola Bordilli per comunicare che la giunta esprimeva parere favorevole e, alla votazione, la mozione è stata approvata all'unanimità.