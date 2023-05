Maxi schermo De Ferrari, Crucioli chiede la rimozione "dell'orrendo catafalco luminoso"

Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione ha intenzione di presentare in consiglio comunale un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la giunta a chiedere la rimozione immediata "dell'orrendo catafalco luminoso da piazza De Ferrari", come definisce il maxi schermo sul palazzo della Regione.

In occasione del consiglio comunale di martedì 2 maggio 2023 Crucioli ha presentato un'interpellanza, in cui si legge: "preso atto che - scrive il consigliere - come disposto dall'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (cd. Codice della strada) lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale".

Considerato che "come indicato nella sezione del sito istituzionale del Comune di Genova, relativa al Canone unico-Pubblicità, la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta al canone sulla pubblicità", s'interpella sindaco e Giunta "al fine di conoscere se l'autorità competente, corpo polizia locale, ha autorizzato l'uso di tale impianto; se si possa configurare quale pubblicità istituzionale il materiale diffuso dalla Regione tramite tale maxi schermo".

Ha risposto il vice sindaco Pietro Piciocchi: "Il maxi schermo ha ricevuto tutti gli assensi, in primis dalla Sovraintendenza, e mi risulta che sarà mantenuto per tre anni. Sullo stesso, sono a precisare, non possono essere proiettate pubblicità commerciali, ma solo comunicazioni istituzionali".

"Ci pare un'assurdità - replica Crucioli in una nota - che venga autorizzato un periodo così lungo, vista la dubbia utilità dello schermo in questione, ma soprattutto ci chiediamo come sia possibile che un ente come la Soprintendenza autorizzi questo e altri obbrobri paesaggistici, come ad esempio il progetto relativo a corso Podestà, che prevede l'abbattimento di pini centenari".

"O ancora, prenda dei clamorosi abbagli come nel recente caso del dipinto di Vincenzo Foppa, maestro del Rinascimento, valutato a Genova per 500 euro e battuto all'asta a New York per 300mila dollari, proprio perché, secondo i giudici del Tar, in sede di rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente della Soprintendenza di Genova non avrebbe riconosciuto il valore della tavola. Ci sembra necessario e urgente - conclude Crucioli - avviare più di una riflessione su queste decisioni".