Alluvione sull'Emilia Romagna, l'incoraggiamento della Liguria

'Forza Emilia Romagna': nella serata di giovedì 18 maggio 2023 il maxischermo della facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si è illuminato per ricordare la tragedia che si è abbattuta sull'Emilia Romagna, per esprimere vicinanza a una regione colpita in questi giorni da una eccezionale ondata di maltempo.

Dopo tre giorni di esondazione dei fiumi in Emilia-Romagna sono 42 le città tra la Romagna e il Bolognese finite sott'acqua, 60 i paesi che presentano frane - anche importanti - tra Reggio Emilia e Rimini, 400 le strade distrutte o interrotte. Il bilancio delle vittime è salito: 13 morti.

Fare una stima dei danni ora è impossibile. Ma Swiss Re, uno dei principali fornitori mondiali di assicurazione, ricorda l'impatto dell'ultima grande alluvione che ha colpito il Paese, quella del 2000 in Piemonte. All'epoca le perdite economiche avevano sfiorato i 4 miliardi e il conto per il sistema assicurativo era stato di 430 milioni.