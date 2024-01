Maxi antenna Sampierdarena, il Comitato torna all'attacco: "Rimozione non completa, intervenga il Comune"

A distanza di circa due mesi dall'avvio delle operazioni di smontaggio della maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) di via Salvator Rosa, in zona Promontorio a Sampierdarena, tornano a far sentire la propria voce i residenti organizzati nel Comitato Promontorio&Belvedere. Sembra, infatti, che poco sia cambiato da quel 7 dicembre 2023 in cui il Comune, per voce dell'assessore Mario Mascia, aveva affermato: "L’emissione del provvedimento di annullamento è una tutela non solo per i cittadini di Sampierdarena ma anche per l'amministrazione locale. Abbiamo convocato la società InWit a un tavolo tecnico proprio per garantire per il futuro un giusto contemperamento tra interesse pubblico alla tutela del paesaggio e alla salubrità dell'ambiente e quello altrettanto pubblico allo sviluppo delle telecomunicazioni". L'annuncio del Comune era arrivato al termine di un lungo percorso e di una 'battaglia' portata avanti dai residenti a partire dal 27 aprile 2023, quando si erano svegliati trovando un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri a stagliarsi sul promontorio del Belvedere, che sarebbe vincolato dal punto di vista ambientale. Le proteste erano poi sfociate nel dibattito anche politico e, dopo le verifiche effettuate, il Comune aveva spiegato che era effettivamente emerso che l’antenna era di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata nei rendering che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Motivo per cui l'autorizzazione era stata annullata dopo il parere della commissione locale per il paesaggio, come condiviso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

"Sono trascorsi quasi due mesi da quella data senza che la rimozione sia stata completata. Inwit vorrebbe mantenere a Promontorio la stazione radio base ridimensionandola in altezza? - si domandano dal Comitato Promontorio & Belvedere -. Se così fosse - proseguono i cittadini - questa iniziativa non potrebbe essere legittima in quanto la società non è stata autorizzata al ridimensionamento della stazione radio base che quindi, al contrario, dovrebbe essere rimossa in toto in quanto abusiva. Sarebbe necessario un nuovo iter istruttorio ove dovrebbe confluire tra gli altri un nuovo parere di competenza di Arpal volto alla verifica del rispetto dei valori limite di inquinamento. A quest'ultimo riguardo, come riconosciuto dal gestore e rappresentato nel provvedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica - sostengono ancora dal Comitato - la stazione radio base non potrebbe essere 'ridimensionata' in quanto sarebbe pericolosa per la salute non potendo rispettare i valori limite fissati dalla normativa per l’inquinamento elettromagnetico"

Il Comitato Promontorio&Belvedere si è quindi nuovamente mobilitato per chiedere all’amministrazione comunale di ordinare a Inwit il rispetto del provvedimento di annullamento e l’immediata demolizione della parte rimanente dell’antenna. "Riteniamo - concludono i membri del Comitato - che il gestore stia attuando un nuovo abuso, operando al di fuori dei vincoli stabiliti dalla legge per la tutela del paesaggio e della salute dei cittadini. Auspichiamo che l’amministrazione comunale, che si è dimostrata sensibile e attenta alle esigenze della comunità agisca con fermezza per ottenere il rispetto del provvedimento di annullamento e la rimozione completa dell’antenna".

L'assessore Mascia: "Valutiamo insieme una ricollocazione alternativa"

L'assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia ha spiegato a Genova Today:"Abbiamo convocato InWit e alla presenza degli uffici comunali e della Soprintendenza abbiamo ribadito la necessità di sistemare a regola d'arte il muro interferito dall'intervento e di mitigare l'impatto paesaggistico dell'antenna, anche e soprattutto dalla visuale della creuza storica. Abbiamo pertanto prospettato l'opportunità di valutare insieme, aldilà di ogni ridimensionamento e ricoloritura, l'ipotesi di una ricollocazione alternativa dell'impianto. Di questo il Comitato Promontorio, con cui finora ho avuto riunioni e contatti frequenti nell'ottica della massima trasparenza e correttezza reciproca, è stato informato da me personalmente nel corso di un colloquio telefonico giusto venerdì scorso. La prossima settimana si terrà un sopralluogo proprio al fine di verificare sul posto le opzioni concretamente attivabili".

