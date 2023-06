Maxi antenna a Sampierdarena, assemblea dei cittadini per presentare le azioni legali

Continua a tenere banco il caso della maxi antenna telefonica installata sulle alture di Sampierdarena, in salita superiore Salvator Rosa nel borgo Promontorio Belvedere, che ha scatenato le proteste dei residenti ed è già stato affrontato diverse volte in consiglio comunale. Nell'ultima nella seduta di martedì 20 giugno 2023 l'assessore Mario Mascia ha comunicato che "è stato avviato un procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica in auto tulela, perché è stato rilevata la non corrispondenza tra il rendering presentato e il reale impatto visivo sul luogo".

La battaglia dei cittadini prosegue e giovedì 22 giugno, alle ore 18, è stato lanciata un'assemblea pubblica in via Albertazzi, presso la sala del Cral Autorità Portuale. Qui verranno esposti i vari passaggi che hanno portato all'installazione, le azioni legali intraprese dai cittadini e andrà in scena un dibattito con domande e considerazioni.

Si tratta, come noto, di un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri, installata a fine aprile in salita superiore Salvator Rosa, si staglia sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale. I cittadini si erano subito attivati protestando a gran voce.