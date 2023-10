Maxi Antenna, il Comitato dopo lo stop all'autorizzazione: "Smantellamento unica soluzione"

Il Comune di Genova ha annunciato nei giorni scorsi di aver emesso il provvedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica relativa all'installazione dell'ormai nota maxi antenna (il termine corretto sarebbe stazione radio base) in salita superiore Salvator Rosa, sulle alture di Sampierdarena. Una vicenda iniziata lo scorso 27 aprile tra lo sconcerto degli abitanti della zona, che avevano trovato un'antenna bianca e rossa di circa 24 metri a stagliarsi sul promontorio del Belvedere, zona che sarebbe vincolata dal punto di vista ambientale.

Le proteste dei cittadini erano poi sfociate nel dibattito in consiglio comunale, dopo gli annunci e le necessarie verifiche il Comune, per voce dell'assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico e al lavoro Mario Mascia ha spiegato che è effettivamente emerso che l’antenna di via Salvator Rosa risulta essere di altezza maggiore rispetto a quella rappresentata in base ai rendering che avevano dato luogo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Motivo per cui l'autorizzazione è stata annullata. "Nel corso dell'istruttoria - aveva spiegato Mascia - è effettivamente emerso che il rendering aveva fatto immaginare un’opera meno impattante sul contesto paesaggistico all'intorno. Per questo si è approdati all’emissione di questo provvedimento di annullamento, che è una tutela non solo per i cittadini di Sampierdarena ma anche per l'amministrazione locale. Abbiamo convocato la società InWit ad un tavolo tecnico proprio per garantire per il futuro un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e alla salubrità dell'ambiente e quello altrettanto pubblico allo sviluppo delle telecomunicazioni di cui nessuno può più fare a meno in ogni ambito della vita quotidiana".

Il comitato Promontorio & Belvedere: "Unica soluzione lo smantellamento"

I residenti, radunati nel neonato Comitato Promontorio & Belvedere commentano: "Ci teniamo a ringraziare il Comune per quanto fatto finora. Allo stesso tempo vorremmo dare voce alla nostra preoccupazione verso le fasi successive. Ci chiediamo cosa accadrà, quale sarà l'epilogo e se ci sia la reale volontà di rimediare. Non sappiamo rispondere con certezza a questi quesiti - spiegano - ma sappiamo una cosa. Il nostro borgo, con la sua semplicità e storia millenaria, è entrato nel cuore di moltissimi genovesi e di tanti cittadini anche fuori Liguria. Mai avremmo pensato di essere contattati per avere aggiornamenti, ricevere pareri, sostegno e partecipazione alla difesa del 'luogo del cuore'. È in nome di queste persone e di tutti gli abitanti di Promontorio che decidiamo di ribadire con grande fermezza che non accetteremo soluzioni 'tampone'. Chiediamo - conclude quindi il Comitato - la totale tutela del paesaggio e di ciò che appartiene al cittadino, attraverso lo smantellamento della stazione radio base e il ripristino delle condizioni originali, per noi unica soluzione percorribile. Come potremmo accettare un progetto che non doveva essere portato a termine e ancor prima essere approvato? Sappiamo che comprenderete la nostra posizione. Non pretendiamo di far cambiare idea con delle parole scritte, siamo certi che facendo una passeggiata lungo Promontorio vi renderete conto che l'errore progettuale non risiede solo sull'altezza, ma si basa sul rispetto del luogo e del cittadino, nessuna parziale correzione potrà rimediare a questo".

Italia Nostra: "Vigileremo sui prossimi passi"

Anche Italia Nostra ha commentato la notizia attraverso i propri canali social: "Questo risultato premia la battaglia condotta dalla nostra associazione a fianco del comitato dei residenti del Promontorio, con fermezza, impegno, determinazione, studio, ma anche dialogando con l'amministrazione comunale, in particolare con l'assessore Mario Mascia, che ha ascoltato le istanze dei cittadini e di Italia Nostra e dopo una fase istruttoria di verifiche ha emesso l'importante provvedimento. In questa fase Italia Nostra non può che rellegrarsi insieme ai cittadini del Promontorio e riconoscere all'assessore Mascia di aver tenuto fede alla promessa di approfondire la questione e, in caso di accertamento di irregolarità, emettere il provvedimento di annullamento. La vicenda tuttavia non è ancora chiusa: sono già iniziati gli incontri fra Inwit, Comune di Genova e Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria per addivenire a una modifica del progetto, e Italia Nostra vigilerà insieme al Comitato del Promontorio per scongiurare che la modifica sia insoddisfacente. La nostra volontà è proteggere la bellezza del paesaggio rurale storico della collina di Promontorio ed evitare che un'infrastruttura industriale come un'antenna di 25 metri la sfregi e la degradi irreversibilmente".