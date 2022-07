L'ultimo saluto a Mauro, figlio di Clara Ceccarelli: i funerali in via XX Settembre

L'ultimo saluto a Mauro sarà in via XX Settembre. Nella stessa chiesa dove, nemmeno due anni fa, parenti e amici in forma privata avevano assistito al funerale di sua mamma, Clara Ceccarelli uccisa a coltellate nel suo negozio di via Colombo dall'ex compagno Scapusi.

Mauro, classe 1981, è morto nei giorni scorsi per le complicanze di una malattia degenerativa da cui era affetto da anni ma la sua scomparsa è stata inaspettata per il gran numero di persone che gli volevano bene e che gli erano rimasti accanto dopo la tragedia. A partire da suo nonno, il signor Sergio, che siederà su quelle panche per la seconda volta.

Il funerale di Mauro sarà martedì alle 10 anticipato dal rosario di domani sera, lunedì 18 luglio, alle 17.30 sempre nella chiesa della Consolazione.