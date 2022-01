Addio al prof Bottino, il ricordo di uno storico collega: "Ha portato gioia con le sue lezioni"

La scomparsa di Maurizio Bottino, professore del liceo artistico Paul Klee, ha colpito molti ex studenti e insegnanti che hanno lavorato insieme a lui nella scuola di via Giovanni Maggio a Quarto. Tante sono state le manifestazioni di affetto giunte alla nostra redazione per ricordare un insegnante davvero molto amato. Tra queste quella di Domenico "Mimmo" Genovese, che insieme a Bottino ha lavorato dal 1989 al 1999 prima di spostarsi in Sicilia e poi a Roma per motivi professionali.

"Siamo stati colleghi e amici - ha raccontato a Genova Today - e abbiamo condiviso responsabilità e fatiche di gestione di questo bellissimo istituto, negli anni non ci siamo mai persi di vista e abbiamo continuato a sentirci, l'ultima volta circa un mese fa: sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa di Maurizio. Era un uomo e collega straordinario. Un erudito uomo di lettere e insegnante valido e appassionato, sempre attento, sensibile, affettuoso e pronto a sostenere e difendere i suoi allievi, che cercava di interessare e coinvolgere con tutti i mezzi, anche con sagace e istrionica astuzia. Portava gioia con lezioni giocose ed estremamente efficaci, capaci di coinvolgere e interessare tutti gli studenti con chiavi di lettura e curiosità che finivano per appassionare i suoi ragazzi".

"Tra i ricordi più vivi - conclude Genovese - i viaggi con gli studenti a Parigi, le magnifiche chiacchierate con i suoi infiniti aneddoti di storia e letteratura. Ci siamo avvicendati anche come vicepresidi del liceo artistico Paul Klee negli anni con il preside Emilio Mattei. Gli ho voluto molto bene e lo meritava, era davvero e nel modo più bello e autentico, un uomo di scuola. Vorrei esprimere alla famiglia le mie più sincere condoglianze"

I funerali di Maurizio Bottino si svolgeranno venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 8.30 al Don Bosco di Sampierdarena.