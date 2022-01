Addio a Maurizio Bottino, prof del liceo artistico Paul Klee

Tanti ex studenti e insegnanti del liceo artistico Paul Klee di Genova piangono la scomparsa di Maurizio Bottino, professore appassionato di storia e letteratura morto improvvisamente all'età di 68 anni. Era andato in pensione alla fine dello scorso anno scolastico, dopo essere stato ricoverato in ospedale per un male improvviso, è mancato nella giornata di lunedì 17 gennaio 2022.

Una passione fuori dal comune abbinata alla straordinaria capacità di entrare in sintonia con i propri studenti, una figura di riferimento all'interno della scuola, un grandissimo oratore e anche un confidente nei momenti di difficoltà. Tutto questo è stato il professor Bottino per tanti ragazzi diventati poi adulti all'interno del liceo artistico con sede in via Giovanni Maggio a Quarto, ma precedentemente anche nella storica struttura di via Digione.

La grande storia al servizio degli studenti, con una narrazione mai banale, mai noiosa, forse non convenzionale, ma straordinariamente efficace. Chi scrive ricorda alla perfezione una battaglia di Waterloo perfettamente ricostruita alla cattedra, con astucci, penne, temperini, compassi e goniometri a raffiguare gli eserciti di Napoleone Bonaparte, del duca di Wellington e del generale prussiano von Blücher. E poi le interrogazioni-lampo, la grande passione per il Genoa che riusciva ad entrare nella storia del Novecento, quella per Star Wars che si intersecava con la correzione dei temi di italiano, con diverse fasce di errori, da quello stellare a quello galattico, fino a quello gravissimo, l'Enterprise, da non commettere mai.

Pochi professori, per chi scrive e per tanti ragazzi che hanno avuto la fortuna di avere Maurizio Bottino come insegnante, sono riusciti a lasciare un segno così tangibile nel percorso di crescita verso l'età adulta. E tanti sono, anche sui social, quelli che lo ricordano con grande affetto, anche tra gli ex colleghi che hanno avuto la fortuna di condividere un piccolo pezzo di vita insieme a lui. Grazie di tutto prof, continuerai a vivere nel ricordo dei tuoi studenti.