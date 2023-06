Maturità, studenti liguri alle prese con la seconda prova: le tracce e le materie

Secondo giorno di esame di Stato per più di 10mila studenti liguri: dopo gli elaborati di italiano, ieri, oggi giovedì 22 giugno la prova riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Anche in questo caso alle 8,30 è stata pubblicata la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce e scoprire quali materie saranno state assegnate ai diversi tipi di istituto:

L'esame di Stato si concluderà infine con un colloquio con l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell'esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà anche l'educazione civica.

La novità di quest'anno è che, dopo tre lunghi anni segnati dalla pandemia di covid-19, da oggi gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado ritornano ufficialmente in presenza per tutti (nel 2022 c'era ancora la possibilità della videoconferenza in alcuni casi), dunque si torna alla normalità.

Tutte le materie della seconda prova

Ogni indirizzo di studio affronta tracce diverse in base alle materie d'indirizzo specifiche. Per gli studenti del liceo scientifico un grande classico, c'è la prova di matematica, per quelli del classico latino e non greco. Ecco le materie, scuola per scuola:

Liceo classico, materie seconda prova: latino. Stamattina gli studenti hanno trovato sui banchi un brano di Seneca , "Chi è saggio non teme il volgo". In sintesi l'autore spiega che cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema.

Liceo scientifico, materie seconda prova: matematica, anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione indirizzo sportivo.

Liceo scienze umane: scienze umane

Liceo linguistico: lingua straniera 1

Liceo Musicale: Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale

Liceo Coreutico: tecniche della danza

Liceo Artistico: discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi.

Le materie della seconda prova della maturità 2023 agli istituti tecnici: