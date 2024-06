Maturità 2024, esami al via: le tracce della prima prova

La mitica 'notte prima degli esami' è passata per gli oltre 526mila studenti italiani che da oggi, mercoledì 19 giugno 2024, saranno impegnati nella maturità 2024. Si parte, come sempre, dalla prima prova, lo scritto di italiano.

Maturità 2024: tutte le tracce della prima prova

Dalle ore 8.30 qui tutte le tracce.

Tracce prima prova maturità 2024: quante sono

Saranno sette le tracce disponibili e uguali per tutti, sono state selezionate dal ministero e sono di tre tipologie. Analisi di un testo di poesia o prosa, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su temi di attualità. La durata è di sei ore. Seguiranno poi la seconda prova a carattere nazionale e la terza per gli indirizzi in cui è prevista, poi colloquio in chiave multidisciplinare, con commissari interni ed esterni.

