/ Piazza Giacomo Matteotti

Sulla cupola della chiesa per girare un video, caccia a tre TikToker

Allarme intrusione nella chiesa del Gesù a Matteotti e in Regione in piazza De Ferrari. Gli agenti della polizia e della digos non hanno trovato nessuno ma sono state sequestrate le immagini di videosorveglianza per identificare i soggetti