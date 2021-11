Insulta, aggredisce e morde gli agenti della Locale, arrestato

Dopo l'arresto da parte della Polizia Locale in piazza Matteotti per aver insultato e aggredito gli agenti è finita sabato mattina, con la direttissima, la convalida dell'arresto, l'obbligo di firma 3 volte alla settimana e il processo calendarizzato nel prossimo mese di gennaio per un quarantaseienne genovese, protagonista dell'episodio di violenza nella notte tra venerdì e sabato.

L'uomo, di nazionalità italiana, ha cominciato a infastidire gli agenti mentre percorrevano salita Pollaiuoli nel centro storico. Superandoli, li ha insultati, quindi si è scagliato contro la recinzione di un cantiere prendendo a calci i cartelli e le transenne per poi correre verso piazza Matteotti. Gli agenti lo hanno inseguito e dalla stessa piazza Matteotti si è avvicinato anche un gruppo di Carabinieri e militari dell'Esercito che si trovava sul posto.

Il 46enne ha quindi colpito con entrambe le mani il volto di uno degli agenti, dopo averlo spintonato. È stato ammanettato dai militari dell'Arma che lo hanno consegnato alla Polizia Locale, nel frattempo arrivata in forze. Non è stato facile trasportare l'uomo alla sede di piazza Ortiz per l'identificazione. Il quarantaseienne ha cominciato a scalciare colpendo anche, quando era all'interno, le portiere dell'auto di servizio, danneggiandone una. Al momento di scendere dal mezzo, ha di nuovo opposto resistenza, ricominciando a insultare, minacciare e a scalciare. Ha assestato un morso a uno degli agenti e ne ha colpito un altro. È stato necessario ricorrere allo spray al peperoncino per ridurlo alla ragione. Il quarantaseienne, nonostante gli effetti del capsicum, si è opposto al fotosegnalamento e all'identificazione. È stato arrestato per oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Tre gli agenti che sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso.