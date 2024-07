Inchiesta corruzione: Matteo Cozzani può lasciare i domiciliari

Matteo Cozzani potrà uscire dai domiciliari. L'ex capo di gabinetto della Regione, dopo il via libera della gip del tribunale di Genova Paola Faggioni, si è visto revocare la misura cautelare in virtù del parere favorevole della procura di La Spezia, dove Cozzani è indagato nell'inchiesta parallela a quella genovese, che lo vede indagato insieme al presidente della Regione Giovanni Toti, all'imprenditore Aldo Spinelli, entrambi ai domiciliari, e all'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, in carcere. A firmare la revoca dei domiciliari il giudice Mario De Bellis.

L'istanza per la revoca dei domiciliari era stata presentata dal suo avvocato, Massimo Ceresa Gastaldo, prima a Genova, dove era stata accolta la scorsa settimana, e lunedì a Spezia.

A pesare le dimissioni di Cozzani dalla carica di capo di gabinetto della Regione. Cozzani, da ordinanza della gip di Genova e di quello di Spezia, dovrà osservare l'obbligo di dimora nel comune di Genova. La gip del capoluogo, nei suoi confronti ha però disposto anche il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.