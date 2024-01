Lutto a Quinto, addio a Matteo Biondi

Dolore e sgomento nel levante genovese per l'improvvisa scomparsa di Matteo Biondi, nipote di Alfredo, ex ministro deceduto nel 2020. Insieme a Matteo, il cui cuore ha smesso di battere a soli 45 anni, è venuta a mancare anche la nonna Giovanna, vedova dell'ex avvocato e politico.

Matteo è stato stroncato da un malore in strada la sera di Capodanno in via Gianelli a Quinto. Soccorso dal personale del 118, purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Molto conosciuto in zona, sempre sorridente e disponibile nei confronti degli altri, amante dello stare insieme e della compagnia degli amici, Matteo era diventato papà da un anno e mezzo, mentre aveva perso il suo a fine 2019.

I funerali si terranno venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 11.30 nella parrocchia San Pietro di Quinto in piazza Frassinetti. Alla famiglia le condoglianze della redazione.