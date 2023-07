Sul maxischermo della Regione gli auguri di compleanno a Mattarella

Gli auguri di compleanno a Sergio Mattarella sul maxischermo del palazzo della Regione in piazza De Ferrari. Domenica 23 luglio 2023 il Presidente della Repubblica ha compiuto 82 anni e per l'occasione è comparsa è stato proiettato il messaggio " Buon compleanno Presidente", corredato da una foto.

"Un omaggio voluto dal presidente Giovanni Toti - scrive Regione Liguria in una nota - per ringraziare il Capo dello Stato per la vicinanza sempre dimostrata al nostro territorio, con l'auspicio che possa tornare presto in Liguria".

Sergio Mattarella, nato a Palermo il 23 luglio 1941, è il 12esimo presidente della Repubblica Italiana, è stato eletto la prima volta nel 2015 ed è stato rieletto nel 2022.