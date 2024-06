Matrimonio indiano a Portofino, la nave da crociera si ferma a Genova e sveglia i cittadini

Si è svolta a Portofino, sabato 1° giugno 2024, la festa per il matrimonio tra Anant Ambani e Radhika Merchant, figli di due dinastie miliardarie indiane. Si parla di oltre mille invitati con tanto di concerto con Andrea Bocelli e di una vera e propria crociera che ha toccato diverse città, come Palermo e Cannes, prima di fare tappa appunto a Portofino.

Dopo una giornata di festeggiamenti la nave è ripartita, ma si è fermata a Genova, tenendo svegli gli abitanti di San Teodoro. Tante, infatti, le lamentele che rimbalzano sui social, pare infatti che la musica abbia svegliato tantissime persone che abitano proprio di fronte alla stazione marittima, c'è chi racconta di canti e rumore andati avanti per tutta la notte e chi si è svegliato intorno alle quattro del mattino cercando di capire cosa stesse succedendo. Insomma, i disagi non sembrano essere mancati.

La nave da crociera affittata per l'evento, denominata Celebrity Ascent, ha tra l'altro ospitato i Backstreet Boys per un concerto dal vivo, ma anche tante altre celebrità. Alla partenza si è parlato anche di esibizioni di Rihanna e Katy Perry per una festa che, secondo i giornali indiani, sarebbe costata circa 139 milioni di euro. Tra gli ospiti illustri nomi come Mark Zuckerberg e Bill Gates. Non è la prima volta che vip e celebrità scelgono Portofino per le loro nozze (o anniversari): negli ultimi anni è toccato a Sia, Kourtney Kardashian e ai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) che, prima della separazione, avevano festeggiato in Liguria il loro anniversario.

