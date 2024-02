Matrimoni in Liguria, nel 2023 in calo le cause di nullità

In Liguria nel 2023 sono state aperte 75 nuove cause di nullità matrimoniale, dato in calo rispetto a quelli del 2022 (84). Questo è quanto emerge dal report dell'ufficio Comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Genova, alla viglia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico, fissata per sabato 3 febbraio alle ore 10.

Sono 29 quelle che nell'arcidiocesi di Genova, 23 dalla diocesi di Spezia-Sarzana-Brugnato, dieci da Albenga-Imperia, nove da Chiavari, tre da Savona-Noli e una da Tortona. Inoltre, sono stati conclusi 84 procedimenti e ne rimangono pendenti 107, ossia nove in meno rispetto all\anno precedente. Secondo la riforma del processo canonico voluta da papa Francesco che ha comportato uno snellimento delle procedure processuali, inoltre, sono state anche concluse quattro cause nella forma breve, che dura complessivamente meno di tre mesi.

"Il nostro servizio - sottolinea Mario Novara, vicario giudiziale- risponde a un\esigenza sempre più crescente. Oggi in molti casi le persone si accostano al sacramento del matrimonio senza che esistano neppure i contenuti minimi che ne presuppongono la validità. Il Tribunale fa un servizio di accoglienza alle persone in queste situazioni familiari di grande sofferenza, dando l'opportunità di chiarirle. Oggi - aggiunge - la maggior parte delle cause riguardano problemi di carattere psichico, neurologico o di grave immaturità, cioè motivi e capi di nullità che richiedono quasi sempre l'intervento qualificato di un perito per cui è impossibile stabilire, fin dall'inizio, la forte evidenza delle motivazioni addotte".

