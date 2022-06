Autista Amt si ferma per soccorrere ragazza: i passeggeri la insultano

Insultata per aver fatto il suo dovere. Questa mattina, intorno alle 11, una ragazza è svenuta in via Dino Col a bordo di un bus della linea 3 che viaggiava verso ponente.

L'autista, vedendo nello specchio retrovisore la situazione, ha subito fermato la corsa e chiamato i soccorsi, svolgendo non solo quanto tenuta a fare ma ciò che ogni persona avrebbe fatto per aiutare la giovane che aveva perso i sensi.

Una parte dei passeggeri, però, la pensava diversamente, e ha iniziato a insultate la dipendente Amt apostrofandola come una nullafacente e chiedendole addirittura di far scendere la donna svenuta e continuare la marcia.

Mentre altre persone incredule sorreggevano la ragazza svenuta offrendole conforto, la vettura E814 si è pian piano svuotata portandosi dietro una scia d'insulti diretti all'autista.

Sul posto, davanti al Matitone, è intervenuta la croce verde genovese e l'automedica. Il medico ha prestato le prime cure alla donna svenuta che è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.