Si masturba davanti a una donna che aspetta il bus in centro, poi la insegue

Un 53enne è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, di origini algerine, è stato fermato in piazza della Vittoria poco prima della mezzanotte di giovedì 7 ottobre 2021. Gli agenti sono intervenuti su richiesta di una donna, che era stata molestata dal 53enne, senza fissa dimora.

Mentre la vittima attendeva l'autobus in corso Buenos Aires, l'uomo le si è avvicinato e ha iniziato a masturbarsi. La donna ha cercato di allontanarsi, ma il soggetto l'ha seguita, sempre con le parti intime in vista.

Quando gli agenti lo hanno fermato, il 53enne ha cercato di opporsi al controllo, motivo per il quale è stato denunciato per resistenza, oltre che per atti osceni in luogo pubblico.