Massoero, apre il nuovo centro servizi per le povertà con mensa e lavanderia

Nella serata di mercoledì 30 novembre ha aperto il nuovo centro servizi per le povertà-Stazione di Posta nell'ex asilo notturno Massoero, storico edificio di via del Molo, al centro di un progetto di rigenerazione urbana e di ampliamento delle attività rivolte alle persone in condizioni di povertà. Le persone senza fissa dimora trovano all'ex Massoero quindi nuovi servizi di accoglienza, prima solo notturna, con mensa e lavanderia per gli ospiti della struttura.

"La struttura - spiega l'assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso presente all'inaugurazione - vedrà un progressivo ampiamento dell'offerta dei servizi a favore delle persone senza dimora e in condizioni di estrema povertà. Abbiamo iniziato una prima risistemazione degli spazi e seguiranno ulteriori interventi manutentivi, che interesseranno le restanti porzioni dell'edificio dal terzo fino al quinto piano".

"La mensa - conclude Rosso - rappresenta uno dei primi tasselli fondamentali, che vedranno nell'arco di tre anni il completamento di un centro servizi per le povertà all'avanguardia con i bisogni delle vulnerabilità sociali all'interno dell'ex Massoero, che fin dal 1925 ha rappresentato un punto di riferimento come di accoglienza e sostegno per le persone in condizioni di fragilità sociale".

Per la realizzazione del nuovo centro servizi per le povertà, il Comune di Genova ha ottenuto anche finanziamenti nell'ambito del Pon-Legalità, del PinQUa, del Pnrr e della partnership con la Fondazione della Compagnia di San Paolo.