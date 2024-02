Riaperta la statale del Turchino: era caduto un grosso masso sulla strada

Dopo qualche giorno di preoccupazione a causa di un grosso masso caduto sulla carreggiata, la strada statale del Turchino in località Gnocchetto è stata riaperta mercoledì nel tardo pomeriggio.

Si procede ora a senso unico alternato regolato da un semaforo, installato dopo le verifiche di Anas Torino che ieri ha terminato le operazioni di disgaggio delle rocce instabili sulla collina. Quando è arrivato il parere favorevole del geologo, la Ss456 è stata riaperta.

Sono stati giorni di tensione, in cui i cittadini della Valle Stura e i loro sindaci avevano temuto di rivivere un incubo come quello dell'alluvione del 2019, con la strada chiusa a lungo a causa di una frana: l'arteria è un collegamento indispensabile al confine tra Liguria e Piemonte, ma domenica era rimasta bloccata a causa di un grande masso caduto sulle corsie. Per di più, con l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, è stato impossibile procedere al disgaggio prima e l'unica alternativa era tornata a essere la strada del Termo/Cost di Ovada, stretta e impervia. Per consentire un passaggio sicuro almeno in autostrada, come richiesto dai sindaci della vallata Aspi aveva sospeso le chiusure nel tratto di A26 tra Masone e Ovada.