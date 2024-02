Grosso masso cade sulla strada: statale chiusa

Un masso di grosse dimensioni è caduto nella mattina di domenica 25 febbraio sulla strada statale 456 del Turchino, all'altezza di località Gnocchetto. Se subito era stato istituito il senso unico alternato, verso le 11 Anas ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia.

Come scritto sopra, è successo in località Gnocchetto, lato monte, dopo la perturbazione che ha interessato la zona in questi giorni. A comunicarlo, chiedendo di prestare attenzione, il Comune di Rossiglione: quel tratto di strada, infatti, è molto conosciuto e utilizzato dai cittadini della valle Stura lato Città Metropolitana di Genova, essendo al confine tra Piemonte e Liguria.

In seguito all'allarme è stato immediatamente istituito un presidio a cura della polizia locale di Ovada nell'attesa di capire cosa sia esattamente successo e soprattutto cosa occorre fare per mettere in sicurezza la strada.

Non c'è pace dunque per la statale del Turchino a Gnocchetto: solo nel 2022 era arrivata la tanto sospirata riapertura della strada a doppio senso dopo due oltre due anni di limitazioni e disagi in seguito a una frana.