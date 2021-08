Escursionista genovese disperso in Valle d'Aosta

Da giovedì 26 agosto non si hanno notizie di Massimiliano Callori, 72 anni. Purtroppo vane le ricerche, andate avanti per tutta la giornata di venerdì

Vane finora le ricerche di Massimiliano Callori, 72 anni, di Genova, disperso nella zona della val Sapin a Courmayeur in Valle d'Aosta. Dell'uomo non si hanno più notizie da giovedì 26 agosto quando è uscito dalla casa di villeggiatura a Verrand di Pré-Saint-Didier per andare a funghi.

A dare l'allarme in serata è stata la moglie, che non era riuscita a contattarlo per tutto il giorno. Il cellulare risulta spento. Le ricerche, iniziate giovedì sera, sono proseguite per tutta la giornata di venerdì con squadre a piedi, unità cinofile e sorvoli dell'elicottero del soccorso alpino valdostano, ma senza esito.

L'auto di Callori è stata ritrovata all'imbocco del sentiero per il rifugio Bertone. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, le guide del soccorso alpino, il personale del corpo forestale dalle Valle d'Aosta, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile.