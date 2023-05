Sequestrato e pestato in un casolare per 4 ore: fermato un 21 enne dai carabinieri

Tenuto in un capanno per quattro ore e picchiato per un debito di droga. L'aliquota operativa dei carabinieri di Arenzano ha fermato ieri pomeriggio un 21enne, S.P., per sequestro a fini di estorsione e rapina ai danni di un coetaneo.

I fatti risalgono al 7 marzo scorso. È stata una spedizione punitiva in piena regola. Erano in quattro, incappucciati e armati di bastoni.

L'hanno trascinato via da casa sua incappucciato e infilato in un'auto per un viaggio a folle velocità da Masone a Sampierdarena. La corsa a bordo della Fiat Punto è terminata nei pressi dell'ex Ponte Morandi. Qui il 21enne è stato chiuso in un capanno, legato a una sedia e picchiato selvaggiamente a turno dai quattro che gli hanno sfondato la mandibola di pugni e procurato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

All'origine del blitz ci sarebbe un debito per una partita di droga non pagata dalla vittima. S.P. avrebbe preso parte alla spedizione dietro a un compenso di 1.500€ come ha raccontato alla fidanzata in una telefonata intercettata dai carabinieri. Ieri stava per imbarcarsi per la Spagna quando è stato fermato dai militari con l'autorizzazione del pm di turno Marcello Maresca. Il 21enne è accusato di sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni. Sono in corso le indagini per identificare gli altri tre soggetti della banda criminale.