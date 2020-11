Incidente sul lavoro a Masone, operaio 54enne muore in un cantiere autostradale

Un operaio di 54 anni è morto durante un intervento di manutenzione in autostrade nei pressi della rotatoria di Masone.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, è stato schiacciato dal braccio di un elevatore che durante una manovra si è staccato dal camion cui era collegato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Ovada, che hanno liberato l’operaio affidandolo all’ambulanza. Poi la corsa al Villa Scassi, purtroppo vana: l’uomo sarebbe deceduto ancora prima di arrivare in ospedale. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare cosa sia effettivamente accaduto.