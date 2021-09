Incendio a Masone: in azione l'elicottero

Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di domenica ed è proseguito per tutta la notte in località Cascata del Serpente

Incendio boschivo a Masone. Il rogo si è sviluppato nella tarda serata di domenica 12 settembre 2021 ed è proseguito per tutta la notte in località Cascata del Serpente tenendo impegnati i vigili del fuoco intervenuti insieme a una decina di volontari del coordinamento provinciale Protezione Civile. Nella mattinata di lunedì 13 settembre è intervenuto anche l'elicottero regionale, è decollato da Genova.

Nella giornata di domenica sei volontari del coordinamente sono intervenuti con i vigili del fuoco anche sul monte di Portofino, in località Nozarego. Alcuni contemporanei fuochi di pulizia, vietati in questo periodo e probabilmente lasciati incustoditi, si sono allargati alla vegetazione circostante lambendo il bosco. L'intervento tempestivo ha evitato che il fuoco si propagasse ulteriormente.

Ma continuano a bruciare i boschi della Liguria anche nella altre provincie: nel comune di Dolcedo nell'imperiese sta operando l’elicottero regionale per l’antincendio boschivo ed è stato richiesto l’intervento di un canadair. È in fase di bonifica invece l’incendio che era divampato a Ventimiglia, in località Grimaldi, dove stanno continuando ad operare i volontari con il coordinamento dei vigili del fuoco. I turisti di nazionalità tedesca che erano stati allontanati dal loro alloggio sono già stati ricollocati in un'altra struttura alberghiera individuata dal Comune.