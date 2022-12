Masone, il Comune verso l'acquisto dell'area ex Cerusa: cosa sorgerà in zona

Al posto di un'area abbandonata sorgeranno il completamento della passeggiata lungo il fiume Stura, un nuovo parco giochi per bambini, servizi igienici pubblici e una struttura per fiere e manifestazioni, senza dimenticare i posti auto. Queste sono le intenzioni del Comune di Masone che vuole comprare l'area ex Cerusa: durante l'ultimo consiglio comunale è stata approvata una delibera che autorizza l'acquisto tramite l'accensione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti.

La storia dell'area, che si trova in una posizione centrale e strategica, è complessa: le intenzioni iniziali della proprietaria, l'impresa edile Valle Verde Costruzioni, erano di realizzare tre edifici a destinazione residenziale e commerciale con parcheggi interrati. Ma, informa il Comune, "allo stato attuale l'intervento edilizio non è più di interesse per il soggetto proponente", e qui entra in ballo l'amministrazione manifestando la volontà di comprare l'area per realizzare opere pubbliche.

Al termine di lunghe e complesse trattative tra il Comune e la società proprietaria, l'importo dell'acquisto è stato stabilito ed è attualmente stimato in 565mila euro. Il Comune dovrà inoltre restituire gli oneri di costruzione all'epoca versati dalla Valle Verde Costruzioni (185mila euro circa) dal momento che l'intervento previsto dalla proprietaria dell'area non è mai stato realizzato.

Una volta ottenuto il mutuo da Cassa depositi e prestiti, l'iter prevede la stipula dell'atto di acquisto. Una volta che l'area sarà nella disponibilità del Comune, l'amministrazione dovrà reperire i fondi necessari per realizzare diversi progetti: in primis il completamento della passeggiata lungo il fiume Stura, poi un nuovo parco giochi per bimbi, la sistemazione dell'arredo urbano compreso di nuovi servizi igienici. "Inoltre - dichiara l'amministrazione comunale - si ritiene necessario realizzare una struttura che possa essere utilizzata sia a fini fieristici come mercato settimanale, feste e fiere, che per lo svolgimento di altre manifestazioni, ma anche parzialmente e limitatamente sfruttabile per ampliare le possibilità di parcheggio della zona".